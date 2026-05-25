Está fuera de peligro el pistero baleado durante una rapiña en el Cerro, pese a que la bala le fracturó un hueso

Video de la cámara de la estación a la que accedió Subrayado.

Un trabajador fue baleado en la pierna, en la madrugada de este domingo, por delincuentes que asaltaron la estación de servicio ubicada en Egipto y Carlos María Ramírez, en el Cerro . Pese a haber sufrido una fractura en el hueso, se recupera y está fuera de peligro.

Así lo informó Daniel Sanguinetti, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta de Uruguay (Unvenu), al programa Arriba gente de Canal 10. Agregó que deberá ser operado por segunda vez, pero que se encuentra estable.

Sanguinetti expresó preocupación “por la escalada de violencia que se ha dado en las rapiñas”. Aseguró que van seis asaltos a estaciones en el último año. Por este y otros casos, y “la seguridad en general”, Unvenu pidió reunirse este lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro.

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El objetivo es “hacerle llegar la preocupación” por las rapiñas a estaciones “y a nivel general” porque a pocas cuadras de la estación de servicio ocurrió un triple homicidio y hubo dos heridos en la noche del domingo. “La sociedad está atravesando un momento complicado”, lamentó Sanguinetti.

NUEVO ROBO NAFTA Daniel Sanguinetti, Unvenu.

Rapiña y disparos en el Cerro

La rapiña en la que el pistero resultó baleado ocurrió a las 3:10 del domingo. Dos delincuentes llegaron en moto, la estacionaron en la pista e ingresaron al minimercado, armados y cubriendo sus rostros con cascos. Amenazaron a una trabajadora y se llevaron $20.000 y golosinas.

rapiña

Al salir, uno de los pisteros los esperaba con un palo y se los tiró cuando huían; en ese momento le dispararon varias veces, uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha de la víctima.

El trabajador sufrió fractura y fue derivado a un centro de salud.