Lacalle Pou. "El año que viene no le podemos echar la culpa a nadie"

https://twitter.com/LuisLacallePou/status/1315405364817428481 En San José participamos del acto de cierre de la 76.ª Exposición Internacional de Ganado Lechero. pic.twitter.com/GMoY8kcnAU — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 11, 2020

Durante su discurso, hizo referencia a la situación del campo durante esta emergencia sanitaria, y manifestó que el año que viene “no le podemos echar la culpa a nadie, es toda nuestra”.

Manifestó que espera haber avanzado en ese sentido, porque el productor rural es “terco” sin condición negativa sino positiva: “el obstáculo no como forma de freno sino la capacidad intelectual y vital de superar el obstáculo, de darse maña, como se dice en campaña, y el productor siempre lo ha hecho”.

¿Qué necesita? Que el gobierno le de el estribo, que le esté al lado, que entienda que si el campo no anda bien San José no anda bien, no hay misterio ¿Qué necesita? Que el gobierno le de el estribo, que le esté al lado, que entienda que si el campo no anda bien San José no anda bien, no hay misterio

También hizo referencia a un cartel que se exhibía entre el público, en el que se podía leer “Lechería Nacional en crisis” y dijo que el año que viene "esperaba no tener que volverlo a ver".