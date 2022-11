Lacalle Pou dijo que la filtración en Parlamento es "un sabotaje a la seguridad nacional"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la filtración del plan de inteligencia del gobierno y dijo que "seguramente quien dio a conocer este documento es un sabotaje a la seguridad nacional". Y remarcó que "es alguien a quien no le importa el país".

Para el mandatario, esa persona "midió un costo político menor y perjudica al país. Yo no sé a quién le cabe en la cabeza, sobre todo si es un dirigente político o un gobernante". Además remarcó que "históricamente" se han respetado las sesiones secretas y que "hay gente que prefiere perjudicar a un gobierno y no se da cuenta que perjudica al país" y cuestionó la vocación de servicio de esa persona.

En ese sentido, dijo no conocer quién filtró y que no sabe si se podrá esclarecer el tema porque "quien hace este tipo de cosas, por lo general lo hace bien". También aseguró que se da por hecho que la filtración fue dentro del Parlamento y no en la Secretaría.