Lacalle Pou dijo que el plebiscito del PIT-CNT "va a afectar al bolsillo de la sociedad" y "va a requerir más impuestos"

"Nosotros teníamos la opción, después de la pandemia, de decir: 'bueno, no avanzamos', por aquel famoso dicho del costo político". Lacalle Pou expresó que en la interna del Poder Ejecutivo decía que "el costo político lo iba a pagar el que no tenga el coraje de pensar en las futuras generaciones".

El mandatario respondió a las críticas de falta de diálogo para aprobar la actual reforma y apuntó a quienes no aportaron "absolutamente nada".

Respecto a la reforma que impulsa la central sindical dijo que es "un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales, pero sobre todo de las futuras generaciones". Reiteró que hubo diálogo social y que "lo que no existió es la decisión o el coraje de llevar adelante una reforma necesaria como lo hizo este gobierno".

"Yo no me siento con el derecho, me siento en realidad con la obligación, en representación del Estado, del Gobierno y de los uruguayos, de salir a decir que si esta reforma de la Constitución se lleva adelante el futuro en lo previsional, que va a afectar, como ya lo han dicho algunos economistas que siguen esta reforma, al bolsillo de la sociedad toda y además va a requerir más impuestos. Si no es así que lo expliquen", indicó.

Dijo que el experto en seguridad social, Rodolfo Saldain, redactor de la reforma del Gobierno, se mostró a favor de un debate para informar a la ciudadanía.

Lacalle Pou dijo que el actual “es un sistema sostenible”, y que “muchos lo dijeron, la mayoría dijo que era urgente, no se hizo nada y este gobierno juntó las mayorías necesarias y avanzó en la mejor reforma que pudimos darle al futuro de los uruguayos”, concluyó.