Lacalle Pou asistió a la reunión del Directorio del Partido Nacional que analizó el caso Cardama

El Directorio del Partido Nacional se reunió este lunes para respaldar a los exministros Javier García y Armando Castaingdebat por su actuación en el contrato con Cardama. Lacalle Pou participó de la reunión.

Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional. Octubre 27. Foto: Subrayado.

El expresidente Lacalle Pou participó este lunes de mañana de la reunión del Directorio del Partido Nacional que analiza la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama.

El Directorio expresa su respaldo a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat que participaron del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

La presencia de Lacalle Pou en el Directorio va en esa línea de respaldo a los exministros cuestionados por el gobierno de Orsi y por el Frente Amplio, al señalarlos como responsables del contrato García) y de aceptar la garantía (Castaingdebat) que se denuncia como falsa, otorgada por una empresa (EruoCommerce) “que no existe”, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

El presidente Orsi decidió rescindir el contrato con Cardama ante la presunción de que se estaba configurando “una estafa o un fraude”, dijo el miércoles de la semana pasada en conferencia de prensa.

La denuncia ante Fiscalía fue presentada el viernes por Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, ex Fiscal General.

