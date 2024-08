Lacalle Pou defendió proyecto que modifica gobernanza de la UAM: "Tiene que ser transparente"

"Además, están los funcionarios, pero están los granjeros, los chacareros, que van a dar una mano, que están ahí para fiscalizar. La UAM tiene que ser clara y este cambio de gobernanza no digo que asegura que va a andar todo bien, pero sin esto no iba a andar bien la cosa seguro", remarcó. "Me parece que esto ayuda a que empiece a mejorar, a sincerar, a generar un mejor clima en algo que es del sector granjero específicamente", agregó.