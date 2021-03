Lacalle Pou cree que la vacunación aumentará cuando la gente vea que no hay efectos adversos

Consultado acerca del comienzo del plan de vacunación y el ritmo con el que comenzó la inoculación general, Lacalle Pou se mostró optimista.

“Vino lento y se aceleró. Yo lo estoy monitoreando a diario. Pero a medida que la gente se vacune y vea que los efectos secundarios no son de entidad, la gente va a decir ‘me voy a vacunar’”, dijo el mandatario.

Lacalle Pou recordó que según información del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay se pueden vacunar 30.000 personas por día. Esa cantidad se logró en los dos primeros días de vacunación, le recordó El País.

“Pero por un tema de ritmo de anotados. No por un tema de capacidad”, respondió Lacalle Pou, e insistió: “Me parece que se va a anotar más gente. Y si se termina la gente anotada, empezaremos por otros grupos”.

Consultado acerca de cuándo piensa vacunarse, el presidente dijo que pensó en ser el primero, como una señal de confianza, pero luego cambió de idea.

“Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable”, comentó.