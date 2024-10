Lacalle Pou contra el plebiscito: "Una historia loca, que ni siquiera se explican bien cómo se va a financiar"

Lacalle Pou se refirió a la inversión en nuestro país y dejó claro que el gobierno priorizó el cuidado de los fondos públicos. “El sector privado que tome riesgos; el sector público, con la plata de la gente, no puede tomar riesgos”, afirmó. “Yo me jacto de decir que este gobierno termina sin haber despilfarrado ni malgastado ni haber dejado una obra sin terminar. Cada peso que se recaudó, cada peso fue a una obra. Eso también genera confianza”, acotó. “Una obra que se planifica mal, que toma riesgos con los dineros de la gente, no solo es un daño para esa obra, porque no existe, pero también es un daño a la confianza”, agregó.