Lacalle Pou sobre Carolina Ache: "Mis declaraciones de respaldo a su actuación no variaron"

En rueda de prensa, dijo que recibió la carta de renuncia de Ache y la llamó por teléfono. “Mis declaraciones de respaldo a su actuación no variaron con respecto a lo que dije el otro día”, señaló. Consultado por Subrayado sobre si un informe del Ministerio del Interior que refería a la responsabilidad de Cancillería y Policía Científica sobre la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, cambió su opinión, afirmó que “no varió porque no tenía elementos desde aquel momento hasta ahora para cambiar de opinión”.

Aseguró que hay un nombre propuesto para ocupar el cargo de la vicecanciller. “Se me propuso un nombre, punto, no he hablado con nadie así que por respeto a las personas involucradas, a un sector político y a un partido político, cuando hable con ellos enseguida ustedes tienen acceso a mi persona, a la gente que trabaja conmigo para conversar sobre este tema”.