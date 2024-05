Lacalle Pou aseguró que harán "todos los esfuerzos" para que planta de FNC en Minas "continúe abierta"

“No es un tema nuevo la competitividad en este sector, pero a uno le toca asumir las realidades del momento y lo vamos a hacer”, concluyó el presidente sobre el tema.

Compra de frigoríficos por parte de Minerva Foods

Lacalle Pou también fue consultado sobre la decisión inicial de la Comisión de Defensa de la Competencia (del Ministerio de Economía) de rechazar la compra que de los frigoríficos Marfrig por parte de la multinacional Minerva Foods, por entender que se conformaría una posición casi monopólica en la faena nacional.

“Todavía no está oficializada” la decisión, dijo Lacalle Pou, en referencia a que tras la decisión de la Comisión se abrió un plazo para que Minerva Foods presente sus descargos a esa definición inicial. “El plazo vence el martes 21”, dijo el mandatario, y agregó: “Las dos empresas que están en juego son dos muy buenas empresas, que han confiado en el país, que han invertido sumas importantes, lo que sucede, y veremos cuál es el informe aunque ya ha habido un avance, es que hay normas en nuestro país, en este caso de la Comisión de Defensa de la Competencia que establece algunos porcentajes, algunas medidas en las cuales no debe haber determinada concentración”.

“Acá no se trata de ir en contra de una empresa, en contra de una compra o una venta, aquí lo que se trata es de cumplir las normas. Insisto, son dos muy buenas empresas, que han apostado al país, que han contratado gente, tiene que adecuarse a las normas, y ahí no es si me gusta a mi o te gusta a ti, las normas son para todos”, dijo Lacalle Pou y finalizó: “la Comisión dice si se puede o no se puede y el gobierno lo que tiene que hacer es de alguna manera seguir ese camino. Veremos el 21 cuál es la decisión oficial ya publicada. Seguir las normas, todos tiene que seguir las normas, y el gobierno es el primero si no, no puede ser ejemplo”.