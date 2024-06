Lacalle Pou aseguró que el sistema Bukele en El Salvador "no es un modelo para Uruguay"

Este sistema de seguridad y reclusión generó denuncias locales e internacionales de violación a los derechos humanos de las personas detenidas y presas en esas cárceles de máxima seguridad.

“Cuando la inseguridad campea y hay un extremo violento muy fuerte, es muy difícil con medias tintas, con paños tibios. Entonces entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de El Salvador”, respondió Lacalle Pou.

“Desconozco el tema de los derechos humanos, de la situación carcelaria, toda esa parte que hay algunos reclamos pero que no tiene el peso informativo que tiene esto de la seguridad pública directamente o la represión del delito”, agregó.

“Si la pregunta es, ¿es un modelo para Uruguay? No. No es un modelo para Uruguay”, finalizó Lacalle Pou en la entrevista con CNN Chile.

Embed

La comparación con Milei y Argentina

Lacalle Pou también fue consultado sobre similitudes y diferencias con el presidente de Argentina Javier Milei.

“Son sociedades distintas, son sistemas políticos distintos. Nuestro país tiene los partidos políticos más viejos del mundo. Eso hace un sistema político muy fuerte. El descontento popular, social, de donde venga, termina en el sistema político. En el caso de Argentina los partidos políticos son más movimientos que partidos. A veces se dice el menemismo, el kirchnerismo, se forman atrás de una persona: ¿Qué sugiere eso? Que hay mucha más movilidad horizontal en las dirigencias. En Uruguay es muy difícil esa movilidad horizontal. Hay partidos políticos que nos generan un andarivel de principios, de conducta, de valores, de ideas, de programas. Entonces la comparación con Argentina es muy difícil, y además, no me meto en política interna argentina, la situación económica y social es distinta la de los dos países”, respondió Lacalle Pou.

Libertad y Estado

El mandatario fue consultado también sobre la relación entre Estado y libertad, y dijo que es fácil “gozar de la libertad” cuando no se tiene ningún problema económico.

“En algún lugar de mi país hay gente que nace y vive en un rancho de lata, que no tiene saneamiento, que en una habitación duermen ocho o 10 y que el padre o la madre andan atrás de un jornal y a veces no lo logran y no tienen acceso a buena educación y buena salud, entonces yo voy con una pancarta y les digo ‘vamos arriba la libertad’. Y me miran y me dicen ¿y, yo cómo hago?”, respondió.

“Si no hay Estado fuerte no hay democracia. ¿Puede haber una democracia plena si no tenemos un Poder Judicial fuerte? ¿Un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo fuerte, con cierta separación pero respeto institucional? No lo hay”, agregó.