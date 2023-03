Lacalle Pou: "Al principio dijeron que no había que hacer rebaja de impuestos y ahora dicen que es insuficiente, que se decidan"

Al hablar con la prensa en oportunidad de la inauguración de la cosecha de arroz 2023 en el establecimiento San Francisco, sobre el kilómetro 67 de ruta 44, próximo a Vichadero, Rivera, en mandatario afirmó que es una rebaja de impuestos y no una devolución como se señala desde la oposición, y pidió que se justifique.

“Es medio como raro, porque al principio dijeron que no había que hacer rebaja de impuestos y ahora dicen que es insuficiente. Es como medio raro. Que se decidan”, indicó.

“En realidad, lo que hay atrás es algo sistemático, que es palo porque bogas y si no bogas palo. Están en su derecho, obviamente no comparto. Nos movemos para un lado, nos pegan, nos movemos para el otro, nos pegan. Es como que ya una reacción inconsciente, que no se piensa, automática por decirlo de alguna manera”, agregó.

Lacalle Pou llamó a pensar en las familias que a partir de la aprobación de la rebaja impositiva pagarán menos o no pagarán más IRPF. Además, destacó que ese dinero extra quedará en el barrio.

“Capaz que es entendible, porque estos dos impuestos (IRPF e IASS) son creación del Frente Amplio”, aseguró. El mandatario recordó que cuando se creó el IRPF, se decía que iba a recaudar 400 millones de dólares. Hoy, recauda cerca de 2.000 millones de dólares. “Hablame de voracidad fiscal. Nosotros preferimos más dinero en el bolsillo de los uruguayos; que el Estado haga las cosas bien, que no despilfarre, que no gaste en cosas que no tiene que gastar, como sucedió en otros momentos; y eso va a generar un círculo virtuoso en la economía”, acotó.

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Lacalle Pou también se refirió a la transformación educativa que dio inicio este lunes con el comienzo de las clases. “Una transformación educativa que, como toda transformación, nos saca de la zona de confort. Los saca a los alumnos, porque van a tener que aprender distinto; los saca a los docentes, porque van a tener que enseñar distinto; a los funcionarios no docentes, por la sistemática de los centros educativos”, reflexionó.

El mandatario dijo que el gobierno resolvió pasar del discurso a la acción en materia de cambios en la educación, que fue una reforma muy discutida en distintos ámbitos, y que busca darle herramientas a lo que más lo necesitan.

PARO DOCENTE

El presidente expresó “preocupación” por el paro docente que se registró este lunes en Montevideo en el primer día de clases de los liceos. “La medida que se toma es de perjudicar a los que más tenemos que proteger. Es como a contramano de todo el espíritu que se tiene desde el sistema educativo”, afirmó.

“Están en su derecho. No lo comparto para nada”, indicó Lacalle Pou, y recordó el acuerdo salarial con los docentes el que calificó como “importantísimo”, porque era “un reclamo de hace mucho tiempo”.