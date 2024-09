Lacalle Pou al Frente Amplio sobre el plebiscito: "No dejes libertad de acción, jugatelá"

El presidente Lacalle Pou respondió a las críticas que surgieron en el Frente Amplio (FA), en particular de la candidata a la Vicepresidencia Carolina Cosse, por hacer campaña para defender la reforma de la seguridad social que realizó el Poder Ejecutivo y que aprobó la coalición de gobierno, y que intentan modificar el PIT-CNT y algunos partidos del FA a través de un plebiscito el mismo día de las elecciones nacionales.

“Estoy lejos, re lejos, no quiero dar manija, pero primero, no hablé en cuatro años y tantos meses del Partido Nacional y la coalición, de que hay que votar a fulano o mengano. Se sabe quién quiero que gane, pero no lo hablé”, dijo Lacalle Pou en rueda de prensa en la Meseta de Artigas al ser consultado sobre las críticas de Cosse, acerca de que estaría violando la Constitución al hacer campaña política.