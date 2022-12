Lacalle Pou afirmó que chats entre Ache y Maciel "no tienen que ver con el otorgamiento del pasaporte" a Marset

Lacalle Pou afirmó que el contenido de los chats se dio a conocer en la administración, porque así lo hicieron saber tanto Ache como Maciel.

El mandatario aseguró que “ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente, es una información que se requería por parte de la Policía”.

Y apuntó al Frente Amplio. “La oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, en realidad creo que le pega a todo lo que se mueve, honestamente sabe que se actuó a derecho, como debía ser, y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera con respecto a este tema. Agrego yo, lamentablemente”, afirmó Lacalle Pou.

“Por suerte, este tema se va a dilucidar en la Justicia, que tiene todos los elementos, que se ha aportado una investigación administrativa por parte de Cancillería y tiene los elementos, con lo cual a mí me genera la tranquilidad de que no hubo ocultamiento, que se dijo la verdad y que están todos los elementos, entre otras cosas, porque los aportó las propias personas sobre las cuales ustedes me preguntan”, acotó el mandatario en diálogo con los periodistas en relación a Ache y Maciel.

“Lamentablemente, acorde a derecho, se le tenía que haber dado el pasaporte. Según el asesoramiento jurídico que tenemos por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, lamentablemente”, agregó.

Lacalle Pou descartó cambios en el gabinete ministerial. “Por ahora, no está planteado”, respondió.

CASO ASTESIANO

El presidente Luis Lacalle Pou volvió a referirse este martes al caso que involucra al ex jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, imputado por varios delitos por la falsificación de documentos y venta de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

“Cometí un error. Y pasado el tiempo y conocidos más elementos, ese error queda más marcado”, afirmó el mandatario.

Al referirse a la actitud del Frente Amplio con respecto a este tema, Lacalle Pou sostuvo: “Me sorprende un poco la virulencia, capaz que son los calores”.