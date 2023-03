Lacalle Pou adelantó que la Rendición de Cuentas "hará hincapié en salud mental y adicciones"

IMPUESTOS

Más adelante el mandatario se refirió a la rebaja de impuestos que propuso el gobierno y que el Senado votó el martes por unanimidad (este miércoles se vota en Diputados). En este sentido celebró que los cambios en el IRPF y en el IASS se hayan votado por todos los partidos.

“Sería para récord Guinness que no se vote por unanimidad una rebaja de impuestos”, comentó.

TLC CON EUROPA

Consultado sobre en qué está el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, Lacalle Pou reiteró que no es optimista, y explicó por qué.

“Yo no soy muy optimista y no lo soy de los dos lados del Atlántico, por la Amazonía que es de primer interés para Europa, por Francia y Holanda que ponen énfasis en lo agrícola y porque escuché al presidente de Argentina decir que hay que hacer cambios al acuerdo. Mi vela prendida es lo que me dijo a mi Lula, que quiere aprobarlo, y que tiene una muy buena relación con Macrón”.