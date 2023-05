Lacalle Pou abierto a discutir reducción de jornada laboral si se hace junto a productividad y salario

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes que no se amputa la posibilidad de discutir lo planteado por el PIT-CNT acerca de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, y dijo que para ello hay que tener en cuenta tres dimensiones que van de la mano: carga horaria, productividad y salario.

Lacalle Pou dijo que una reducción de la jornada laboral “a rajatabla” no le parece adecuada. “No tendría problema en discutirlo si discutimos todo, la carga horaria, la productividad y el salario”, dijo el mandatario entrevistado en El Observador 107.9, y agregó que en ese caso "depende de la rama de trabajo”.

"Pensar en una disminución de la carga horaria a rajatabla no me parece adecuado ni practicable", respondió, y dijo que no sería viable si implica trabajar menos, con igual salario y menor productividad. Por el contrario, si se trabaja menos pero se produce más y se gana igual o más, se podría analizar.