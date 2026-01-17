Lacalle Herrera abogó por la necesidad de "avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales"

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera envió un mensaje horas antes que se concrete la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, Paraguay.

Lacalle Herrera era el presidente de Uruguay cuando el 26 de marzo de 1991 junto al argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello y el paraguayo Andrés Rodríguez firmaron el Tratado de Asunción, para la constitución de un Mercado Común del Sur.

La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se dará en el anfiteatro del Banco Central de Paraguay, el mismo lugar donde en 1991 se dio inicio al bloque regional .

Ante este hecho, Lacalle Herrera envió un mensaje en el que abogó por avanzar hacia la baja de aranceles y las restricciones comerciales.

"Como fundador del Mercosur, desde 1991, sostengo que ese tratado nos obligaba —y nos obliga— a avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales. Esa necesidad es hoy aún más evidente frente al acuerdo con la Unión Europea", expresó el expresidente uruguayo entre 1990 y 1995.