El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera envió un mensaje horas antes que se concrete la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, Paraguay.
Lacalle Herrera abogó por la necesidad de "avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales"
Ante la firma del acuerdo con la Unión Europea, el expresidente uruguayo, socio fundador del Mercosur se refirió a las obligaciones del Tratado de Asunción firmado en 1991.
Lacalle Herrera era el presidente de Uruguay cuando el 26 de marzo de 1991 junto al argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello y el paraguayo Andrés Rodríguez firmaron el Tratado de Asunción, para la constitución de un Mercado Común del Sur.
La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se dará en el anfiteatro del Banco Central de Paraguay, el mismo lugar donde en 1991 se dio inicio al bloque regional.
Ante este hecho, Lacalle Herrera envió un mensaje en el que abogó por avanzar hacia la baja de aranceles y las restricciones comerciales.
"Como fundador del Mercosur, desde 1991, sostengo que ese tratado nos obligaba —y nos obliga— a avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales. Esa necesidad es hoy aún más evidente frente al acuerdo con la Unión Europea", expresó el expresidente uruguayo entre 1990 y 1995.
