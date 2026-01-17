RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACUERDO MERCOSUR-UE

Lacalle Herrera abogó por la necesidad de "avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales"

Ante la firma del acuerdo con la Unión Europea, el expresidente uruguayo, socio fundador del Mercosur se refirió a las obligaciones del Tratado de Asunción firmado en 1991.

lacalle-herrera-mujica.jpg

Lacalle Herrera era el presidente de Uruguay cuando el 26 de marzo de 1991 junto al argentino Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello y el paraguayo Andrés Rodríguez firmaron el Tratado de Asunción, para la constitución de un Mercado Común del Sur.

Ante este hecho, Lacalle Herrera envió un mensaje en el que abogó por avanzar hacia la baja de aranceles y las restricciones comerciales.

"Como fundador del Mercosur, desde 1991, sostengo que ese tratado nos obligaba —y nos obliga— a avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales. Esa necesidad es hoy aún más evidente frente al acuerdo con la Unión Europea", expresó el expresidente uruguayo entre 1990 y 1995.

