Lacalle dijo que "en principio" no comparte planteo del sector de Talvi sobre residencia fiscal

Lacalle Pou aseguró al periodista Daniel Rodríguez de Subrayado que si bien no puede hacer un análisis profundo del planteo porque no lo conoce, “en principio” no está de acuerdo.

“En principio no, estamos convencidos. Esto es un tema que hay un equipo multidisciplinario que lo ha estudiado, estudiamos el derecho comparado y nos acercamos a países como Portugal que era el modelo que vimos como que podía caber en nuestro país”, explicó el presidente.

“Insisto, no tenemos ningún planteo, estamos hablando sobre supuestos, si lo tenemos lo vamos a analizar y le vamos a dar la respuesta adecuada”, agregó.

EL PLANTEO

Diputados del sector Ciudadanos del Partido Colorado entregó este martes un planteó formal al presidente de la Cámara de Representantes Martín Lema para que lo eleve al Poder Ejecutivo.

En el documento, al que accedió Subrayado, se propone subir de 60 a 90 el mínimo de días exigidos de residencia en Uruguay para un extranjero que busca obtener la residencia fiscal por el hecho de invertir en el país.

Los legisladores de Ciudadanos, con el apoyo de Talvi, según informó El Observador, advierten que fijar en 60 la cantidad de días mínimos exigidos para otorgar la residencia fiscal se aleja de lo que promueve la OCDE a nivel internacional.

También advierten que si Uruguay mantiene los 90 días podría ser incluido por el organismo en la lista de países que no cumplen en su totalidad las normas fiscales internacionales.