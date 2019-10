Lacalle asegura que Uruguay tiene una "crisis de confianza" que se refleja en la economía

Quien no confía en el futuro difícilmente tome riesgos, invierta, y cuando no hay inversión no hay crecimiento y cuando no hay crecimiento no hay trabajo. Nosotros tenemos que construir la confianza por si nos toca ser gobierno

En el encuentro, Lacalle Pou insistió en su planteo de "asumir la responsabilidad" si le toca al Partido Nacional ser gobierno.

"Pobres partidos políticos en los cuales nadie quiere asumir la responsabilidad. Me gusta pertenecer a un partido político en el que todos quieren asumir la responsabilidad", dijo con Larrañaga a un costado y su compañera de fórmula Beatríz Argimón al otro.

Lacalle Pou también habló de la futura coalición de partidos de la oposición, en momentos en que el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi señala que eso se conversará después de las elecciones del 27 de octubre.

"Yo no sé si al Partido Nacional le va a tocar encabezar la coalición de gobierno, no está todo dicho, tenemos esperanza que así sea y para eso estamos trabajando", aseguró.

Por su parte Larrañaga dijo tener la "satisfacción de acompañar en el cumplimiento del deber a la fórmula del Partido Nacional", y reiteró su propuesta sobre seguridad "porque el país necesita recuperar el orden.

El orden que se ha perdido hoy en le país, que es también la pérdida de autoridad, del ejercicio de la autoridad, que no es autoritarismo, que es aportar al cumplimiento de los fines del estado de derecho