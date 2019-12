Lacalle anunció que su gobierno deberá realizar un ahorro de 1.300 millones de dólares

"Si hubiera ganado Daniel Martínez el gobierno ajusta las tarifas", dijo Lacalle este lunes durante una entrevista con Blanca Rodríguez en Subrayado.

El congelamiento de las tarifas dispuesto por la actual administración significará un esfuerzo adicional para el próximo período de gobierno.

"Si nosotros habíamos propuesto un ahorro de 900 millones, ahora hay que sumarle 400 aproximadamente", enfatizó.

"Tenemos el déficit más alto de los últimos 30 años", afirmó. "El gobierno no hizo el esfuerzo para ahorrar, nos endeudó, nos comprometió en el balance y hace una rebaja" al no aumentar ni por inflación ni por costos, agregó.

"Es lo que íbamos a hacer nosotros, pero después de poner la casa en orden", dijo sobre la decisión de no aumentar las tarifas y aseguró que el actual gobierno pone "la carreta delante de los bueyes".

Lacalle anunció una reunión este martes a las 11:30 entre la designada ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, para "transparentar lo que van a hacer".

En el encuentro hablarán de impuestos, aumento de salario para los funcionarios públicos, entre otros temas.

"Todos estos temas que, de alguna manera, siguen incidiendo sobre los ingresos y los egresos del Estado, los terminan de pagar los bolsillos de los uruguayos", afirmó Lacalle.

"Ante el deterioro de las cuentas públicas y ante una transición me parece lógico hablar de estos temas", sostuvo.

"Está claro que los uruguayos ya hicieron el esfuerzo, y que ahora le toca al Estado. Proceder de otra manera significa menor rentabilidad en cualquier tipo de emprendimiento".

"Los números grandes se transmiten a los números chicos y los números chicos son los bolsillos de los uruguayos", afirmó.

Las venias de las Fuerzas Armadas y el sistema de corralito mutual son otros de los temas sobre los que Lacalle Pou pretende ser consultado por el actual gobierno.

AGENDA

Consultado sobre su larga jornada de este lunes manifestó: "la adrenalina no me ha dejado, trato de dormir y no puedo. No estoy cansado, estoy vital. Creo que el cuerpo mismo se prepara para estos momentos".

Dijo que con su equipo se propuso "hasta el 20 de diciembre no descansar". Ministros, subsecretarios y directores generales de la próxima administración buscan "dejar todo andando" antes de las fiestas.

VÁZQUEZ

Lacalle Pou aseguró que cumplió un sueño "que se convirtió en realidad" cuando ingresó este lunes a la Torre Ejecutiva para mantener una reunión con el presidente Tabaré Vázquez.

"Yo tenía facturas" pero "quemé las facturas antes de entrar a la reunión". Confesó que mantuvo una charla íntima con el actual mandatario, de la cual evitó dar más detalles.

DEMOCRACIA

"La democracia no se protege en los acuerdos. Se protege en el laburo, en la diaria, en la familia", sostuvo.

"El 24 de noche el resultado era obvio. Se estiró, se estiró hasta el jueves". dijo. Manifestó que Uruguay transcurrió pacíficamente durante esos días en los que no estaba confirmado el resultado del balotaje con un 'presidente clandestino'", ante la falta de reconocimiento de Daniel Martínez.

POLÍTICA EXTERIOR

Sobre la próxima reunión del Mercosur, Lacalle valoró que el gobierno de Vázquez accediera a la presencia de miembros de su equipo en la próxima cumbre de presidentes. Destacó la importancia del encuentro y consideró que no va a ser una reunión normal. "Nosotros creemos que tenemos que estar", enfatizó.

Con respecto a la política exterior, Lacalle Pou reafirmó su concepto de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura. "No nos gusta andar con eufemismos", dijo.

"Esto no significa que participemos en distintos estrados o grupos de afinidad ideológica por la coyuntura. Salir del Mecanismo de Montevideo no significa formar parte del Grupo de Lima, necesariamente", sostuvo.

"No creemos en los clubes de amigos por pensamiento ideológico. Nuestra política exterior tiene solo un fin que es el bien de todos los uruguayos", resaltó.

Lacalle Pou aseguró que "no está definido" un eventual reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

SEGURIDAD

El presidente electo habló de los desafíos a cumplir en materia de seguridad. "Claramente hay una sensación de impunidad. A veces sectorizado geográficamente. El Estado ha abandonado algunas zonas de nuestro país", aseguró.

Abogó por retomar el control de la seguridad en todo el país y anunció "fuerte presencia" policial para "combatir organizaciones delictivas que se dedican al abigeato".

Anunció "una vuelta a las comisarías" para que "el vecino tenga ese mano a mano con el agente policial" y dijo que habrá "una clara cadena de mando".

Dijo que se modificarán textos legales en materia de seguridad con el objetivo de "generar persuasión en la prevención" y "un fuerte condicionante para aquel que está en tren de cometer un delito".

El despliegue táctico, el uso de la inteligencia, la coordinación de grupos de choque con la Policía permitirá un "gran trabajo en persuasión, en prevención, en efectividad y eficiencia".

MUJERES

Lacalle Pou habló del protagonismo que tendrán las mujeres en su gobierno. El mandatario electo hizo hincapié en que cuenta con la primera vicepresidenta de la República electa (Beatriz Argimón) y la primera ministra de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche)".

"Y vamos por más mujeres", adelantando la presencia de otra mujer en el gabinete ministerial. Según supo Subrayado, es un nombre sorpresivo y que aún no ha trascendido públicamente.

HISTORIA

Al ser consultado sobre cómo le gustaría pasar a la historia, dijo "yo no tengo complejo de pasar a la historia. Yo soy un hombre de mi tiempo y he dedicado mi vida a esto. Me considero una persona feliz y agradecida de poder servir a mi país".

Quiere que lo recuerden como "un presidente justo, con sensibilidad social, que pacificó a la sociedad y que supo ejercer la autoridad".