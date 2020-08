“No es cierto, se equivoca la Cepal en el informe. No es cierto”, afirmó el presidente de la República este martes en Florida, durante la conmemoración de los 195 años de la Declaratoria de la Independencia.

“Es más, tanto se equivoca, que le pedimos al canciller (Francisco Bustillo) que le escriba una misiva para que revean lo que dijeron. Se equivoca”, reiteró.

“Está mal analizado, mal estudiado, y aparte se parte de distintos posicionamientos de cada país. Es así”, agregó.

“Capaz que estaría bueno, en estos días, poder hablar con el Ministerio de Economía, (y) hablar de eso, para que le expliquen bien lo que estoy diciendo, para que se lo puedan fundamentar mejor”, acotó.

Lacalle Pou le contestó al expresidente José Mujica, que dijo que Jair Bolsonaro en Brasil repartió más.

“La verdad que cada vez que leo al expresidente me da muchas ganas de contestar, porque, obviamente, la gran mayoría de las veces no estoy de acuerdo, pero no tengo tiempo”, expresó el mandatario.

Respecto a la rendición de cuentas de lo gastado por el gobierno desde que comenzó la pandemia en el país, Lacalle Pou dijo que “vamos a informar cuánto dinero ingresó y por qué concepto al Fondo Coronavirus, y en qué lo gastamos, cada peso, porque no es plata nuestra, es plata de la gente”.

En cuanto a las auditorías que se están llevando a cabo en diversas reparticiones del Estado, el presidente expresó que no se trata de una cacería de brujas, sino conocer cómo se venía gastando.

“Esto no es a ver quién la macaneó (y) quién dejó de macanearla. Esto es decirle a la gente en qué se gastó bien y en qué se gastó mal o muy mal”, sentenció.