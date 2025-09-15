La serie "Adolescencia" arrasó en los premios Emmy de Estados Unidos

Los protagonistas de la serie Adolescencia, Stephen Graham (el padre en la serie) y Owen Cooper (el hijo), tomándose una foto en los festejos de los premios Emmy. Foto: AFP

La serie “ Adolescencia ", que cuenta el caso de un adolescente acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó este domingo en los premios Emmy , la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.

En el género de comedia, "The Studio" también se alzó como vencedora, mientras que "The Pitt" triunfó en la categoría dramática.

" Adolescencia ", que analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes, se alzó con seis estatuillas.

Seguí leyendo "Perros" al Goya y "Agarrame fuerte" al Oscar, las candidatas de Uruguay para los premios internacionales

Su protagonista Stephen Graham, quien encarna al padre del adolescente acusado de homicidio, no sólo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guión.

"Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible", dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones este domingo, también le rindió un Emmy al actor debutante de 15 años Owen Cooper.

"Es tan surreal", dijo Cooper, que ganó como mejor actor de reparto y se convirtió en el más joven en triunfar en la categoría.

"Cuando comencé clases de drama hace un par de años no esperaba ni venir a Estados Unidos. Pero esta noche prueba que si escuchas y te enfocas, y sales de tu zona cómoda, puedes alcanzar todo en la vida", dijo Cooper.

"Adolescencia" fue grabada en cuatro episodios, cada uno en una toma única y presentando una perspectiva diferente.

Erin Doherty, quien divide la escena con Cooper encarnando a una terapeuta en uno de los episodios más tensos, se coronó como la mejor actriz de reparto de miniserie.

- De la industria al hospital -

La sátira del mundo de Hollywood, "The Studio", se llevó una temprana victoria de la mano de su protagonista y coescritor, Seth Rogen.

Rogen recibió el primer Emmy de la noche a mejor actor de comedia, y tuvo que regresar varias veces al escenario del Teatro Peacock para recibir galardones a mejor dirección y mejor guión de comedia, que compartió con el resto de escritores.

Una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria, "The Studio" llegó a la noche de la televisión con 23 nominaciones, el mayor número para una comedia en un solo año.

Y cerró la noche con 13 premios, incluyendo nueve conquistados en la ceremonia previa dedicada a las categorías técnicas.

En la competencia dramática, la producción médica "The Pitt" desbancó al thriller de ciencia ficción "Severance" llevándose el codiciado Emmy a mejor serie del género.

Los 15 episodios de la serie se desarrollan durante el mismo turno insoportablemente estresante en un hospital del centro de Pittsburgh.

El veterano de "ER", Noah Wyle, se llevó el premio al mejor actor dramático por su papel como el atormentado líder de la sala de emergencias, mientras que su colega Katherine LaNasa se alzó como la mejor actriz de reparto.

"A todos los que van o vienen de una guardia esta noche, gracias por hacer ese trabajo. Esto es para ustedes", dijo Wyle al recibir el premio.

La distópica "Severance", otra gran favorita, tuvo que conformarse con victorias en las categorías de actuación que fueron para Britt Lower, como mejor actriz dramática, y para Tramell Tillman, como mejor actor de reparto.

FUENTE: AFP