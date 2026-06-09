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MONTEVIDEO - CANCÚN

La Selección Uruguaya viaja este martes de noche al Mundial con plantel completo

La Selección Uruguaya parte poco antes de la medianoche en vuelo charter y llega el miércoles a las 6 de la mañana. Volvió Ronald Araujo y la Celeste viaja con plantel completo (varios en recuperación).

Selección Uruguaya

Selección Uruguaya

La Selección Uruguaya viaja este martes de noche rumbo a Cancún, en México, para iniciar la última etapa de la preparación previa al debut del lunes 15 en el Mundial de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá).

El vuelo charter de la Celeste parte del aeropuerto de Carrasco a la hora 23, y tiene previsto el arribo a Cancún a las 06:15, hora local.

Uruguay viaja con plantel completo tras el regreso de Ronald Araujo, que había partido a Madrid el fin de semana para un tratamiento exprés por un pequeño desgarro.

Selección Uruguaya, Valverde, Araujo. Foto: AUF, oficial.
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El defensa de Barcelona viaja lesionado y espera recuperarse para el segundo o tercer partido de Uruguay en la fase de grupos.

También viaja con una lesión muscular Giorgian de Arrascaeta, que a su vez está en pleno proceso de recuperación de la fractura de clavícula que sufrió en un partido con Flamengo.

Otros futbolistas también están en recuperación de molestias pero se entiende que estarán todos a la orden de Marcelo Bielsa para el debut mundialista.

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