La Selección Uruguaya anunció conferencia de prensa de El Pistolero: "Suárez tiene algo para decirles"

"Algo hay también en la interna de la Selección Uruguaya. Esto lo tienen muy guardado, pero algo hay. El rumor es que Luis Suárez se retiraría de la Selección Uruguaya el próximo viernes en el Estadio Centenario en el partido frente a Paraguay, esto es un rumor, por ahora", aclaró el periodista.

Y agregó: "No hay nadie, ninguna persona que me lo haya asegurado, me lo haya garantizado, pero en la interna de la AUF nadie dice que no a esto. No sería algo que haya descolocado a la gente de la Selección, cuerpo técnico, algunos futbolistas pueden estar al tanto, algún dirigente puede estar al tanto, por eso creo que no es algo que los haya descolocado".