La seguridad "no la arregla ningún partido, tenemos que hacer un acuerdo", dijo Mujica tras votar este domingo

El ex presidente José Mujica votó este domingo ni bien abrió el circuito en la escuela del Cerro a la que llegó a primer hora.

Seguí leyendo Mujica: "Me siento cansado, me falta fuerza para caminar pero voy a cumplir con mis deberes cívicos"

La seguridad “no la arregla ningún partido, tenemos que hacer un acuerdo”, dijo el ex presidente, y destacó que deben trabajar en eso “los profesionales”.

Consultado sobre la política y los jóvenes, dijo que hay que “enamorarlos”. “Yo creo en los jóvenes, eso de que no le interesa la política es relativo, si los jóvenes no se prenden estamos fritos, es porque no los enamoramos, porque damos asco”.

Consultado por medios de prensa argentinos, Mujica dijo que hay que llevarse “siempre bien” con Argentina, aunque criticó a los sucesivos gobiernos y aseguró que ahora hay más pobreza que antes.

Sobre la guerra entre Israel y Hamás, Mujica dijo que “Israel tiene derecho a vivir y Palestina a existir”. “Nosotros estamos con que Israel exista y también Palestina”, finalizó.