Delivery sufrió fractura tras chocar con vehículo en el túnel de avenida Italia

Siniestro de tránsito en la senda este del túnel de avenida Italia dejó a un motociclista con fractura en la noche de este lunes.

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó desde el lugar que el delivery que circulaba en la moto chocó por alcance con un auto. El conductor del vehículo gris dijo que entiende que el motociclista se distrajo porque en determinado momento sintió el impacto y el estallido de los vidrios.