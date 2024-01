La salida de "Paisa", la discusión que llamó la atención de toda la casa y la charla de Isabel en Gran Hermano

Lo que marcó la gala fue que Paisa se sintió mal y debió ser asistido por los médicos de la producción, ante un ataque de pánico.

Entre los contenidos compartidos por Santiago del Moro en esa noche, estuvo la pelea a los gritos de Catalina y Sabrina.

Todo comenzó cuando Cata estalló de furia con Williams, acusándolo de ser “un gato” y un “pendejo” que “habla al pedo” de ella.

Williams le preguntó a Catalina qué le había hecho. “Te hacés el que llorás por tu familia en el campo y sos alto garca. ¿Eso te enseñaron las vacas? ¿A ser mala gente?”, le dijo la santafesina al trabajador rural.

En la pelea intercedió Sabrina, ya que hablaban de cuando ella y Catalina lo mandaron a Williams a la primera placa en la primera semana, discutiendo si era “débil”.

Otra discusión se dio entre Isabel y Furia, tras la eliminación de Williams. Pero el drama en torno a la mayor de la casa no estuvo solo ahí, ya que el ojo del público estuvo puesto en una charla en la que hizo sentir mal a Rosina, la uruguaya.

Lo que sucedió fue que Rosina no quiso sumarse a la campaña para que eliminen a Furia e Isabel se enojó.

“Ella se va a ir cuando se tenga que ir, es lo que ustedes no entienden”, le dijo Rosina a Isabel.

“¿O es lo que vos no entendés? Que ella se tiene que ir”, respondió la sexagenaria, asegurando que Furia “los está envenenando a todos” y que su dolor de estómago es por tener que convivir con ella.

“Y contame entonces, pelot… porque si no pienso que sos una tibia”, le contestó Isabel a Rosina. “Si sos tibia me desilusionarías, yo siempre te acobija y te traté con mi corazón. Si sos tibia, me alejo. No quiero saber que vos estás del lado que no tenés que estar”, le remarcó.

Más tarde, cuando Rosina la volvió a enfrentar por esa charla, le respondió: "No te tomés tan literal lo que te digo, yo las cosas las digo seria"

FUENTE: Telefé