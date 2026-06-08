La ruta de la droga de Marset: llevó cocaína a Europa por varias vías y realizó casi mil vuelos

Mientras Sebastián Marset evalúa negociar un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, la acusación de la Fiscalía paraguaya contra su expareja, Gianina García Troche, expuso toda la estructura criminal.

Los investigadores señalan que las cargas descubiertas en Bélgica y Países Bajos totalizaron 17.340 kilos de cocaína que están valuados en más de 430 millones de dólares en el mercado europeo.

La ruta de la droga comenzaba en Bolivia. Se trasladaba en aeronaves y era descargada en un establecimiento rural en Alto Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia.

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Allí había una pista clandestina que estaba fuertemente custodiaba por la organización criminal.

Con la droga en Paraguay se activaba un nuevo transporte de la sustancia, también de forma aérea pero en este caso dentro del país. Hubo 961 vuelos. La cocaína llegaba a establecimientos rurales que operaban como centros de acopio masivo, que también estaban fuertemente custodiados.

La tercera y última etapa de la ruta consistía en preparar la carga para su exportación internacional. Había un nuevo traslado, esta vez terrestre. Camiones modificados con dobles fondos blindados llevaban los bloques de cocaína mezclados con productos lícitos que viajaban hacia Europa.

El soporte corporativo y financiero estaba respaldado por una compleja red de empresas legalmente constituidas.

Germán Aller, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, se refirió a la situación del narcotraficante uruguayo en Estados Unidos.

"La capacidad de negociación es bastante amplia. Y así como Estados Unidos tiene penas exorbitantes, impensables que la pueda cumplir una persona con vida o incluso hasta la pena de muerte o prisión perpetua, al mismo tiempo a veces ocurre exactamente lo opuesto, que termina llegándose a acuerdos muy beneficiosos para el justiciable y que esté un tiempo en reclusión de similar a lo que estaría en cualquier otro país", explicó.