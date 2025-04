La recomendación de Alternatus para quien se cruce una anaconda amarilla, que puede aparecer al norte de Uruguay

"Si bien su presencia no es frecuente, el límite de su distribución geográfica puede llegar al norte de Uruguay", indicó Alternatus en sus redes sociales, con imágenes que han circulado en territorio de Artigas .

La organización recomendó no acercarse al animal, dejarlo circular y tomar fotografía para contribuir al conocimiento sobre la especie. Esta es una de las más pequeñas que existen, aunque puede llegar a medir cuatro metros de largo -la más larga, la verde, puede llegar a 9 metros-.

"No se trata de un animal agresivo, no posee veneno y de hecho evita la confrontación en todo momento. En este país no hay registros de que se haya alimentado de corderos ni ninguna otra especie de ganado. Tampoco hay accidentes ofídicos (mordeduras) asociados a este especie con los humanos", señala lo informado por Alternatus. "Al parecer, este video, al igual que otros recientes, fueron obtenidos en Rincón de Franquia, Departamento de Artigas, Uruguay. Si bien ha habido liberaciones de la especie en esa zona por parte de funcionarios del Ministerio de Ambiente, lo cierto es que puede tratarse de un evento natural", agrega.