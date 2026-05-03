Vecinos de La Capuera en Maldonado fueron sorprendidos por un zorro que, asustado por perros, se escondió en su galpón.
Rescataron a un zorro que asustado por perros se escondió en el galpón de una casa
Tras esto, será trasladado hacia un lugar autorizado por el Ministerio de Ambiente, informó la organización Alternatus.
Por la seguridad del animal, resolvieron pedir ayuda a Alternatus, que fue hasta el lugar y lo retiró en una transportadora.
"Ni bien obtengamos las autorizaciones del Ministerio de Ambiente, será reubicado en un área natural", informó Alternatus en sus redes sociales, donde además compartieron un video del rescate.
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