La reclusa sentenciada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales puede hablar y los médicos no se explican qué pasó

Los abogados de Christa Pike dijeron que "contra todo pronóstico" ella está "consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica".

Según afirmaron sus abogados “su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico, y advirtieron que esperan una “larga recuperación".

Christa Pike, de 50 años recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee hace una semana, y desde entonces se encontraba en estado crítico, inconsciente con respiración asistida.

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Sus abogados reiteraron el llamado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la condena de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El director de prisiones del estado sureño renunció y el gobernador suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la ejecución fallida, a la espera de una investigación independiente.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una de sus compañeras en un centro de formación profesional. En ese momento Pike tenía 18 años. Sus dos cómplices, también adolescentes, se salvaron de la pena capital.

Pike habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Y es convirtió en la primera reclusa que sobrevive "tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos utilizados en ejecuciones".