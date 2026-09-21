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REALITY DEBUTÓ EN CANAL 10

"Un éxito tremendo" y "superpicante", la reacción de la gente al estreno de Gran Hermano Uruguay

Los televidentes destacaron la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli como "muy buena" y "excelente", y el rol de los panelistas en el debut del reality en Canal 10.

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Comenzó la primera edición de Gran Hermano Uruguay y en Canal 10 se vivió uno de los momentos más esperados de la televisión uruguaya.

Así como en la pantalla, Gran Hermano Uruguay ya se vive en las calles de Montevideo y todo el país. Subrayado recorrió la zona de 18 de Julio y Ejido para recoger las primeras impresiones de los televidentes.

"Un éxito tremendo", aseguró uno de los entrevistados, quien destacó como "muy buena" y "excelente" la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli. Una pareja también mencionó el rol de los panelistas y ya quedó enganchada para seguir el reality.

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Una joven valoró la variedad de personalidades y la presencia del interior en la casa más famosa del país. Otras de las entrevistas afirma que la competencia comenzó "superpicante", quedó atrapada por las historias y dijo que le gustaría participar del programa.

Otra televidente sostuvo que es una buena oportunidad para los uruguayos y para los seguidores del formato.

La gente también opinó de los distintos perfiles de los 21 participantes que inauguraron la primera generación de Gran Hermano Uruguay. Hay variedad, destacó un joven. Una televidente anticipó que será "picante" y "creativo".

Comenzó el juego y Canal 10 hizo historia con una de las grandes apuestas a la producción nacional en los 70 años del canal uruguayo.

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