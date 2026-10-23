RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS PREPARATIVOS

La previa de la visita de León XIV en el taller: así trabajan los mecánicos para armar el papa móvil

Desde el equipo que trabaja en el papa móvil contaron a Subrayado los desafíos de este vehículo y mostraron cómo van avanzando.

PAPA-MÓVIL-1

A pocos días de la llegada del papa a Uruguay, preparan un mini papa móvil para los traslados cortos de León XIV. Desde el armado hasta el bordado de los asientos es todo hecho en Uruguay

Fue el cura Juan Andrés “El Gordo” Verde quien le pidió a su amigo Alejandro Curcio, ceo de Toyota en Uruguay, que lo ayudara, que necesitaban un pequeño papamóvil para que León XIV se trasladara. Allí se pusieron manos a la obra.

"Es un vehículo que se necesita para determinados lugares de espacio reducido, como por ejemplo el ingreso al estadio Centenario. Tiene muchas cualidades importantes a cumplir. Habitualmente es un carro de golf, pero modificado. Es para llevar cinco personas, que habitualmente son cuatro. Entonces, el vehículo se tiene que modificar agregando dos asientos atrás, y teniendo espacio para que el papa vaya parado. No es un tema de medidas específicas, sino espacios confortables, de accesos seguros, de fácil subir y bajar", detalló Nicolás Acosta, parte del equipo. También cumple con la estética y será pintado de blanco y con el escudo del papa.

papa leon xiv no necesita ningun tratamiento tras operacion por cancer de pulmon
Seguí leyendo

Papa León XIV no necesita ningún tratamiento tras operación por cáncer de pulmón

Uno de los mecánicos, Thomas de Assis, a cargo contó a Subrayado los detalles y desafíos de este vehículo.

"Tuvimos que trabajar en el chasis, extenderlo 80 centímetros para atrás, cambiarle el segundo punto de anclaje del elástico, para que haga la fuerza sobre esa nueva modificación", indicó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRESENTARÁ UNA DENUNCIA

Habló uno de los ocupantes del auto baleado en persecución policial: "Entiendo que el proceder fue abusivo"
MAL TIEMPO

Fin de semana con tormentas y lluvias hasta el domingo inclusive; adelanta Nubel Cisneros
asesinato en julio

Adolescente de 13 años que mató a puñaladas a su abuela fue condenada a cinco años de internación en Inisa
INVESTIGA FISCALÍA DE HOMICIDIOS

Lo que se sabe hasta ahora de la persecución policial que terminó con un hombre muerto y dos jóvenes heridos
REPORTÓ POLICÍA CAMINERA

Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres fueron trasladados a centros médicos

Te puede interesar

Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios
CHACARITA DE LOS PADRES

Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios
Encontraron un cuerpo en descomposición en un campo de Melilla; Policía investiga
Camino La Renga y Profesor Ariosto Fernández

Encontraron un cuerpo en descomposición en un campo de Melilla; Policía investiga
Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses video
JUICIO ORAL

Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses

Dejá tu comentario