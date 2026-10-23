A pocos días de la llegada del papa a Uruguay, preparan un mini papa móvil para los traslados cortos de León XIV. Desde el armado hasta el bordado de los asientos es todo hecho en Uruguay

Fue el cura Juan Andrés “El Gordo” Verde quien le pidió a su amigo Alejandro Curcio, ceo de Toyota en Uruguay, que lo ayudara, que necesitaban un pequeño papamóvil para que León XIV se trasladara. Allí se pusieron manos a la obra.

"Es un vehículo que se necesita para determinados lugares de espacio reducido, como por ejemplo el ingreso al estadio Centenario. Tiene muchas cualidades importantes a cumplir. Habitualmente es un carro de golf, pero modificado. Es para llevar cinco personas, que habitualmente son cuatro. Entonces, el vehículo se tiene que modificar agregando dos asientos atrás, y teniendo espacio para que el papa vaya parado. No es un tema de medidas específicas, sino espacios confortables, de accesos seguros, de fácil subir y bajar", detalló Nicolás Acosta, parte del equipo. También cumple con la estética y será pintado de blanco y con el escudo del papa.

Uno de los mecánicos, Thomas de Assis, a cargo contó a Subrayado los detalles y desafíos de este vehículo. "Tuvimos que trabajar en el chasis, extenderlo 80 centímetros para atrás, cambiarle el segundo punto de anclaje del elástico, para que haga la fuerza sobre esa nueva modificación", indicó. La previa de la visita de León XIV en el taller: así trabajan los mecánicos para armar el papa móvil. https://t.co/odJJLL8b0k https://t.co/YE4TOK7Mzf — Subrayado (@Subrayado) October 23, 2026

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