Entre otros temas fijaron posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina y la posibilidad de mudar la embajada uruguaya desde Tel Aviv a Jerusalem.

“Me queda claro que para los israelíes la capital es Jerusalem, pero no me puedo comprometer hoy en actuar de esa manera. Algunos países han avanzado en oficinas comerciales, no me opongo pero hoy no les puedo contestar que haría ese traslado porque somos participantes de la ONU y en ese sentido seguimos sus recomendaciones y acatamos sus dictámenes”, dijo Lacalle Pou.

“Todas las resoluciones que se dan en torno al conflicto, incluido el tema de la capital, yo la enmarco dentro de lo que es no generar hechos que profundicen ni alimenten el odio”, dijo a su turno Martínez.

“La capital de Israel es Jerusalem, es la capital oficial del Estado de Israel. De hecho algunos países decidieron trasladar allí su embajada, otros no. Pero es un asunto contencioso, es un asunto complejo, difícil que no va a resolverse de manera definitiva hasta tanto el conflicto que subyace entre israelíes y palestinos no sea resuelto”, dijo Talvi.

Por su parte Mieres destacó “el derecho” que tiene Israel de fijar su capital en Jerusalem y se pronunció a favor de tener dos Estados (Israel y Palestina) con “fronteras seguras”.