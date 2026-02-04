Carolina Cosse destacó el "trabajo profesional" de la Policía que halló el túnel para robar un banco en Ciudad Vieja

La vicepresidenta Carolina Cosse (en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Orsi a China) destacó el “trabajo profesional” de la Policía que descubrió el túnel cavado por delincuentes en Ciudad Vieja y que tenía como objetivo robar un banco de la zona, la casa central del Banco República, según informaron a Subrayado fuentes vinculadas a la investigación.

“Creo que nos sorprendieron a todos, pero no sorprendió al Ministerio del Interior, que va a dar una conferencia de prensa en la tarde, porque es un tema que se venía vigilando por varias ramas de la Policía, desde por lo menos agosto, así que creo que conviene destacar el trabajo profesional del Ministerio del Interior y de la Policía en todas sus expresiones, atendiendo y vigilando este tema, que fue descubierto por ellos. Descubierto por nuestra policía”, dijo Cosse este miércoles en rueda de prensa.

“De lo que tenemos que estar tranquilos es que es un tema que por lo menos desde agosto la policía venía vigilando y que después fue reforzado en el año por más acciones policiales”, agregó Cosse.

Este miércoles continúa el trabajo de la Policía en el túnel y la red de alcantarillas subterráneas de Ciudad Vieja para determinar el objetivo final de los delincuentes.