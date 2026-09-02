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operativo y quema de drogas

La Policía destruyó más de dos toneladas de drogas incautadas durante operativos en 2025

La droga fue trasladada bajo un importante operativo de seguridad y luego destruida. En total fueron eliminadas 341 bolsas con distintos tipos de estupefacientes.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

La Policía destruyó 2.350 kilos de drogas que habían sido incautadas durante distintos operativos realizados a lo largo de 2025.

En total fueron destruidas 341 bolsas que contenían diferentes tipos de drogas. La sustancia había sido incautada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en procedimientos vinculados al combate al narcotráfico.

La droga fue trasladada por ruta hasta el lugar donde se realizó la destrucción. El operativo de traslado contó con la participación de efectivos de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe).

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El procedimiento quedó registrado en imágenes, donde se observa parte del traslado y la posterior destrucción de la droga incautada.

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