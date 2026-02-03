La pirotecnia que ingresaron al Centenario: preocupación de Interior por fallas en el operativo

El presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, dijo a Subrayado que “hubo doble vallado en Ámsterdam y Colombes, significa que la persona tiene que pasar por tres controles para entrar al estadio, viendo eso parecía medio imposible que se filtraran cosas”.

A pesar de que el protocolo de seguridad para el último partido clásico de la Supercopa uruguaya prohibía el ingreso de pirotecnia y banderas de más de 2x1 metros, hubo de las dos cosas en Ámsterdam y Colombes.

Según supo Subrayado hay preocupación en el Ministerio del Interior por la forma en que ambas hinchadas sortearon el operativo de seguridad que comenzó un día antes del partido.

Seguí leyendo Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

El uso de bengalas y pirotecnia en los estadios se ha convertido en un punto crítico de seguridad en 2025, no solo en Uruguay sino que en la región, provocando un endurecimiento de las normativas, que ahora aplican duras sanciones.

Organismos como la FIFA y el Consejo de Europa mantienen la prohibición absoluta de material pirotécnico dentro y fuera de los recintos.

La postura de CONMEBOL es similar. Según el último Reglamento de Seguridad, la introducción de pirotecnia es una infracción grave que se sanciona con multas que pueden alcanzar los 150.000 dólares, incluso el cierre de los estadios.

En Uruguay, tras incidentes en 2025, la Asociación Uruguaya de Fútbol advirtió que no habrá tolerancia con los clubes cuyos hinchas utilicen estos elementos. En julio de 2025, una bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes del Estadio Centenario por parciales de Nacional, impactó a un funcionario policial que experimentó serias lesiones.

La Justicia uruguaya imputó a barras de Nacional por ocultamiento y destrucción de pruebas, tras comprobarse que le pagaron a un funcionario de CAFO para que ingresara el material.

La principal sospecha es que los objetos prohibidos ingresaron minutos antes del inicio del partido.