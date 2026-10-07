El 19 de setiembre pasado la Policía detectó disparos, a través del sistema Shotspotter, en una casa de
Investigación por disparos en La Paloma permitió hallar un subfusil, cargadores, una pistola y municiones; hay un detenido
Tareas de inteligencia llevaron a la Policía a allanar una casa donde fueron halladas armas, municiones y cargadores extendidos para tener más poder de fuego. Sospechan que el detenido ha disparado desde allí.
Miguel Javier Arigu y Pasaje de la Vía a la Tablada, en el barrio La Paloma. Luego de hacer tareas de inteligencia, investigadores de la Zona Operacional IV hicieron un allanamiento este miércoles de mañana en la casa identificada.
Dentro, hallaron un sufusil calibre .45, un cargador extendido, cartuchos del mismo calibre, una pistola Glock modificada, cartuchos y una caja con municiones.
El paso a paso que permitió detener a un sospechoso de homicidio: se presentó ante los policías como inocente pero quedó detenido
Además, fueron hallados envoltorios de pasta base.
Durante el procedimiento, los policías arrestaron a un hombre de 33 años, con varios antecedentes, sospechoso de ser el tirador. Quedó a disposición de la Fiscalía especializada en armas, a cargo de Mirna Busich.
El allanamiento se realizó con la participación de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem).
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