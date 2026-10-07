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Barrio la paloma, mdeo.

Investigación por disparos en La Paloma permitió hallar un subfusil, cargadores, una pistola y municiones; hay un detenido

Tareas de inteligencia llevaron a la Policía a allanar una casa donde fueron halladas armas, municiones y cargadores extendidos para tener más poder de fuego. Sospechan que el detenido ha disparado desde allí.

Un subfusil entre las incautaciones.&nbsp;

Un subfusil entre las incautaciones. 

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

El 19 de setiembre pasado la Policía detectó disparos, a través del sistema Shotspotter, en una casa de

Miguel Javier Arigu y Pasaje de la Vía a la Tablada, en el barrio La Paloma. Luego de hacer tareas de inteligencia, investigadores de la Zona Operacional IV hicieron un allanamiento este miércoles de mañana en la casa identificada.

Dentro, hallaron un sufusil calibre .45, un cargador extendido, cartuchos del mismo calibre, una pistola Glock modificada, cartuchos y una caja con municiones.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.
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Además, fueron hallados envoltorios de pasta base.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

Durante el procedimiento, los policías arrestaron a un hombre de 33 años, con varios antecedentes, sospechoso de ser el tirador. Quedó a disposición de la Fiscalía especializada en armas, a cargo de Mirna Busich.

El allanamiento se realizó con la participación de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem).

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