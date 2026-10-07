Investigación por disparos en La Paloma permitió hallar un subfusil, cargadores, una pistola y municiones; hay un detenido

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

Un subfusil entre las incautaciones.

El 19 de setiembre pasado la Policía detectó disparos, a través del sistema Shotspotter, en una casa de

Miguel Javier Arigu y Pasaje de la Vía a la Tablada, en el barrio La Paloma. Luego de hacer tareas de inteligencia, investigadores de la Zona Operacional IV hicieron un allanamiento este miércoles de mañana en la casa identificada.

Dentro, hallaron un sufusil calibre .45, un cargador extendido, cartuchos del mismo calibre, una pistola Glock modificada, cartuchos y una caja con municiones.

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Además, fueron hallados envoltorios de pasta base.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en casa en La Paloma, Montevideo.

Durante el procedimiento, los policías arrestaron a un hombre de 33 años, con varios antecedentes, sospechoso de ser el tirador. Quedó a disposición de la Fiscalía especializada en armas, a cargo de Mirna Busich.

El allanamiento se realizó con la participación de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem).