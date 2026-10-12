"Sin lugar a dudas esto fue vendido", dijo el dueño de una bodega asaltada de madrugada en Canelones

Delincuentes entraron a la bodega Roses de Canelones y tras anular la alarma y tapar las cámaras de vigilancia, rompieron dos cajas fuertes y robaron dinero en efectivo y cheques.

El dueño de la bodega, Pablo Roses, aseguró a Subrayado que el robo fue entregado y que el sistema de alarmas y vigilancia no funcionó.

“Sin lugar a dudas esto fue vendido”, dijo Roses, y agregó: “Las alarmas no sonaron, eso es rarísimo. El sistema nunca funcionó, esa es la realidad, incluso tenemos guardia de seguridad y ni se enteró de lo sucedido”.

Seguí leyendo Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta

Según el propietario de la bodega, los delincuentes robaron cheques de terceros y dinero, que no era mucho.

De acuerdo al informe primario de la Policía, al que accedió Subrayado, en total los delincuentes robaron 30 millones de pesos.

“Sabían bien lo que estaban haciendo, el dato fue bien dado”, aseguró, y recordó que en 2024 ya había sido asaltado.