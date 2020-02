La nueva canción de Residente que compuso cuando pensó en suicidarse

Así presentó Residente esta canción el jueves de noche en sus redes sociales, y emocionó a miles y miles de seguidores que compartieron el enlace y escribieron comentarios de apoyo y ánimo.

“Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión”, canta René, y sigue: “El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo”.

“Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me rio, el concierto está lleno pero yo estoy vacío”, confiesa el ex líder y cantante de Calle 13.

“Mi alegría sigue rota”, dice René Pérez Joglar después de recordar que a su amigo de la infancia lo mataron “cuatro policías”.

“Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí en el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta”, canta antes de recordar a su padrastro, con quien se peleaba, y a su madre que lo cuidaba.

La canción termina con René diciendo que quisiera volver a vivir como cuando era niño y adolescente, “cuando rapeaba sin cobrar”.

El video de la canción se hizo con René caminando por una cancha de beisbol, y al final se encuentra con un pequeño niño a quien da un emotivo abrazo y beso.

“Quiero volver a ser yo”, dice al final, entre lágrimas.