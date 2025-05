La mirada de un ex integrante del MLN sobre José Mujica en los comienzos de su vida política: "Era el más capaz"

Contó que en la época de la guerrilla no era un líder tupamaro. "Al salir en libertad y nosotros comprometernos en aquella famosa conferencia de prensa que dimos el día de la amnistía en Conventuales, donde apostábamos a la lucha política legal y abandonamos la lucha armada, al poco tiempo se comenzaron a realizar las mateadas en las plazas de Montevideo y en los alrededores, y ahí lo iba a ver a Pepe cuando le tocaba hablar, y percibí la capacidad de comunicación que tenía y comparándolo con otros compañeros, era el más capaz, eso era indudable", contó.

"Cuando entra al Parlamento empezó a hacer noticia", recordó.

De los momentos de los tiempos más duros, relató que Mujica le dio "criterios de seguridad".

"Nunca me voy a olvidar. Me dijo, bueno, gurí, porque para ellos era un gurí de 21 años y para mí era un viejo de 36. Pero ya tenía sus canas. Fue: 'no se puede entrar a ningún local más del MLN, está todo quemado. Segundo criterio: conseguite una frazada bien gruesa y un nylon tubular y escondelo en un monte y dormí vos ahí, no le digas a nadie donde dormís de noche. Y lo cumplí, y dos por tres para no estar solos, dormíamos juntos, y uno cuidaba al otro, uno estaba en vigilia hasta las 2:00 de la mañana mientras otro dormía y después intercambiábamos, y ahí hubo grandes conversaciones, e incluso me rompió muchos esquemas", dijo. En una de esas noches, le contó que había estado en la Unión Soviética y que "es una porquería, viven bien solamente los funcionarios y los milicos, el resto vive horrible".