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CUATRO DETENIDOS

La Marina francesa interceptó en el Atlántico un semisumergible cargado con toneladas de cocaína

La operación, calificada de "inédita" para la Marina francesa, permitió detener a cuatro sospechosos y recuperar fardos de cocaína "por un peso total de 146 kilos".

AFP

AFP

La Marina francesa interceptó en las últimas horas en el océano Atlántico un semisumergible cargado con varias toneladas de cocaína, anunciaron este domingo las autoridades.

Cuando la fragata de la Marina se acercó a la nave, que navegaba sin bandera, tres personas a bordo se arrojaron al agua.

"El equipo de inspección pudo subir a cubierta y extraer a un cuarto tripulante que antes tuvo tiempo de hundir el aparato, el cual se fue a pique en menos de tres minutos", indicaron en un comunicado conjunto el Ministerio francés de Defensa y la prefectura de Martinica (Antillas francesas).

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Los cuatro sospechosos fueron detenidos y, posteriormente, se recuperaron fardos de cocaína "por un peso total de 146 kilos".

"El resto de la mercancía, varias toneladas, se hundió con el semisumergible", una "embarcación artesanal o semiartesanal diseñada para navegar al ras del agua", detalló el comunicado.

La operación, calificada de "inédita" para la Marina francesa, se llevó a cabo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el apoyo de su helicóptero embarcado y de un avión estadounidense de patrulla marítima bajo control operativo de la agencia interinstitucional antidrogas de Estados Unidos.

FUENTE: AFP

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