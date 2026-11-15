Conductora de auto murió y cuatro personas sufrieron politraumatismos en siniestro en ruta Interbalnearia

Un siniestro de tránsito cobró la vida de una mujer de 57 años en la mañana de este domingo en ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 43.600.

Dos autos que circulaban de oeste a este y, por causas a determinar, chocaron por alcance provocando que el vehículo impactado en la parte trasera perdiera el dominio, cruzara el cantero central e invadiera la senda contraria, colisionando contra un tercer vehículo que se desplazaba en sentido contrario.

El vehículo impactado en su parte trasera era conducido por una mujer de 57 años, quien fue trasladada a un centro de salud con "politrauma grave" donde posteriormente falleció.

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Su acompañante, una joven de 23 años, resultó con "politrauma leve" y fue dada de alta en el lugar.

El vehículo que impactó al anterior era conducido por una mujer de 77 años, cuyo resultado de espirometría arrojó resultado cero; fue diagnosticada con "politrauma leve" y dada de alta en el lugar.

El tercer vehículo, una camioneta que se desplazaba en sentido contrario, era conducida por un hombre de 74 años, quien fue diagnosticado con "politrauma moderado con trauma de tórax cerrado leve" y trasladado a La Española.

Su acompañante, una mujer de 70 años sufrió "politrauma leve".