La "Luna de sangre" deleitó a apasionados de la astronomía y ya hay fecha para el próximo eclipse

Los apasionados de la astronomía pudieron observar en la noche del domingo la "Luna de sangre" durante un eclipse lunar total, visible sobre todo en Asia y Oceanía, pero también de forma parcial en Europa y África.
Este fenómeno se produce cuando el sol, la tierra y la luna están perfectamente alineados en ese orden y este último cuerpo celeste se encuentra en su fase llena.
La luna se vuelve roja porque el astro se desliza hacia la sombra del planeta, que bloquea los rayos solares, y poco a poco pierde su brillo blanco.
Este eclipse lunar total, el segundo del año, es el preludio de un gran eclipse solar que se espera para el 12 de agosto de 2026.
