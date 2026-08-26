La Luna parcialmente cubierta y con tonos rojizos: el eclipse que, si las nubes lo permiten, se podrá ver desde Uruguay

Uruguay tendrá una posición privilegiada para ver el eclipse lunar parcial que ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto.

Según la NASA, el fenómeno podrá verse a simple vista en todo el territorio uruguayo, sin riesgo alguno para la vista, a diferencia de los eclipses solares. Pero hay que tener en cuenta el pronóstico meteorológico de tormenta y cielo nublado para estas próximas jornadas.

En el momento de mayor esplendor, el 96,3% del disco lunar quedará dentro de la sombra de la tierra, lo que generará el efecto conocido como "luna de sangre".

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Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y solo deja pasar los tonos rojizos y anaranjados, que se reflejan en la luna.

El cronograma del eclipse arranca a las 22:23, con el inicio de la fase penumbral. A las 23:33 la luna ingresa en la zona más oscura de la sombra terrestre.

El punto máximo será a la 1:12 de la madrugada, con una cobertura de hasta el 94% del disco lunar. El fenómeno terminará pasadas las 4:00 de la madrugada.

Los especialistas recomiendan buscar zonas con poca contaminación lumínica y horizonte despejado para una mejor experiencia.