La legendaria y mítica Rosario Viñoly marcó una escuela en Carnaval

Este año sus proyectos la separaron -un poco- del Teatro de Verano, pero en los ratos libres de Got Talent, se pasea por el Ramón Collazo para ver un poco de Carnaval. “En los dos lugares no podía estar y me moría por estar en ese proyecto”, le contó Viñoly a Rafa Cotelo.

“Lo que más me importa de este proyecto es que volví a compartir la ilusión que tiene la gente de estar sobre un escenario y enseñarle a los demás su don” expresó Viñoly.

Su trayectoria la convirtió en una referencia en Carnaval, sobre esto Viñoly remarcó la importancia de hacer cosas nuevas y de mostrar la creatividad. “Me tiene que apasionar un tema, para hacerlo, para integrar un tema general” añadió.

En el carnaval 2018, Viñoly diseñó el vestuario y maquilló a la murga Los Saltimbanquis.

"Un brillo es parte de la magia y de la ilusión" concluyó la maquilladora.