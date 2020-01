La joven agredida por su ex pareja en Artigas perdió un ojo por la gravedad de las heridas

Según relata su hermana, al ser ingresada al hospital, la joven tenía la esperanza de no perder la visión porque era capaz de percibir un rayo de luz. Al ser trasladada a Montevideo, y luego de una extensa operación, se llegó al diagnostico final de la pérdida de la visión de su ojo derecho.

"Muchas cosas no se saben porque son bien personales de la familia, y del tema de su salud, pero muchas personas sí saben que es serio, y él sabía que ella tenía esa condición que no le permitía pelear ni que la golpeen", dijo Guarino.

Le dio donde sabía que era más débil. No es de una persona normal levantar una baldosa y darle en la cara a una persona… vos sabés que va a traer una secuela importante. No es: la empujé porque me desentendí… que no justifica igual

La joven continúa internada, sin peligro de vida.

Formalización

El agresor de la joven de 24 años en la ciudad de Artigas, fue formalizado con 90 días de prisión preventiva por lesiones gravísimas a titulo dolo eventual.

Miredi Biscarra, abogada defensora, dijo que el Ministerio Público pidió la formalización con prisión preventiva como medida cautelar, en este caso por 90 días, con cese automático a la 1:32 del 4 de abril.

La letrada informó que en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se puede ver que se establece una riña entre el amigo de la víctima y el imputado, y en el marco de esa pelea este último arroja una baldosa que impacta en la cabeza de la joven.

Algunos testigos consideran que el ataque iba dirigido al amigo de la víctima.

Según la profesional, el agresor trabajaba en Montevideo con el hermano de la víctima, con la que mantuvo una relación extensa.