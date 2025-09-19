Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en la tarde de este viernes en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, en la zona de Punta Gorda en Montevideo. Dos personas resultaron muertas y otras dos lesionadas.
Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que dos personas más resultaron lesionadas. La Policía trabaja para determinar las causas del siniestro de tránsito fatal.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que en el siniestro se vieron involucradas cuatro personas, dos resultaron fallecidas y las restantes sufrieron lesiones.
Desde la Jefatura de Policía de Montevideo, indicaron a Subrayado que la colisión involucró a dos vehículos y que investigan las causas del hecho.
Así fue el momento del siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura
Trabajaron en el lugar efectivos policiales y tres unidades de emergencia médico móvil.
