SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que dos personas más resultaron lesionadas. La Policía trabaja para determinar las causas del siniestro de tránsito fatal.

Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en la tarde de este viernes en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, en la zona de Punta Gorda en Montevideo. Dos personas resultaron muertas y otras dos lesionadas.

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo, indicaron a Subrayado que la colisión involucró a dos vehículos y que investigan las causas del hecho.

Trabajaron en el lugar efectivos policiales y tres unidades de emergencia médico móvil.

