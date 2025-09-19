Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda

Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en la tarde de este viernes en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, en la zona de Punta Gorda en Montevideo. Dos personas resultaron muertas y otras dos lesionadas.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que en el siniestro se vieron involucradas cuatro personas, dos resultaron fallecidas y las restantes sufrieron lesiones.

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo, indicaron a Subrayado que la colisión involucró a dos vehículos y que investigan las causas del hecho.

Dos personas murieron en el siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda.



Trabajaron en el lugar efectivos policiales y tres unidades de emergencia médico móvil.