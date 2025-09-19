RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOCALIDAD DE GALLINAL

Investigan el hallazgo de un hombre y una mujer muertos en una vivienda de Paysandú

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el hombre de 44 años y la mujer de 64, podrían ser los moradores de la vivienda.

La Policía investiga el hallazgo de un hombre y una mujer muertos en una vivienda de la zona de Gallinal, en el departamento de Paysandú.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes y que el hombre de 44 años, y la mujer de 64, podrían ser los moradores de la vivienda.

Trabajaron en la escena personal de la Comisaría 8°, Policía Científica y del Área de Investigaciones que realizaron pericias para poder determinar las causas del hecho.

Al lugar se hizo presente el Jefe de Policía. Crio Gral. (R) Alejandro Sánchez e integrantes del Comando de la Jefatura.

