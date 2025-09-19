La Policía investiga el hallazgo de un hombre y una mujer muertos en una vivienda de la zona de Gallinal, en el departamento de Paysandú.
Investigan el hallazgo de un hombre y una mujer muertos en una vivienda de Paysandú
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el hombre de 44 años y la mujer de 64, podrían ser los moradores de la vivienda.
Información a la que accedió Subrayado indica que el hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes y que el hombre de 44 años, y la mujer de 64, podrían ser los moradores de la vivienda.
Trabajaron en la escena personal de la Comisaría 8°, Policía Científica y del Área de Investigaciones que realizaron pericias para poder determinar las causas del hecho.
Seguí leyendo
Hombre de 44 años enviado a prisión preventiva por abuso sexual agravado contra un menor en Paysandú
Al lugar se hizo presente el Jefe de Policía. Crio Gral. (R) Alejandro Sánchez e integrantes del Comando de la Jefatura.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
MAL TIEMPO
Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes
el pelón dio su versión
Intensa búsqueda de "El Pelón"; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir
en minas, lavalleja
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO
Dejá tu comentario