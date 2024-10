"La intención es buena", dijo Falero sobre proyecto de Cinve y que "cada 5 años aparecen" propuestas que no se concretan

El ministro de Transporte , José Luis Falero , se refirió al plan de transporte público para el área metropolitana que presentó el Centro de Investigaciones Económicas ( Cinve), señaló que aún no conoce el plan en detalle y que el único proyecto que les fue presentado formalmente hasta el momento es el del Tren-Tram que une Montevideo y la costa.

“No tengo datos que pueda por lo menos hacer un comentario o favorable o negativo. La intención es buena. También es real que, desde que tengo uso de razón, cada cinco años aparecen estas intenciones que luego no se consolidan en un proyecto para que el Estado, tanto nacional como departamental lo puedan analizar. Espero que esta no sea una intención más”, dijo Falero. “Yo recuerdo haber visto en su momento a otros candidatos a intendentes mostrando lindos dibujos y cosas que mejoraban la movilidad, y luego no prosperaron”, remarcó.